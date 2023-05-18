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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فنون تطبيقية حلوان تكشف تفاصيل معرض الأثاث بالكلية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان معرض تصميم الأثاث لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج علوم تصميم  الأثاث مادة تدريب ١، لتصميم وتنفيذ قطع من الأثاث متعددة الوظائف تلائم الغرف الصغيرة.
 

وأقيم المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، والدكتور شريف حسن وكيل الكلية للتعليم والطلاب وإشراف الدكتور علي السنوسي، واستشاري فوزي أبو شال مدير مصنع أبو شال للأثاث.

و كشفت جامعة حلوان ان  جميع الأعمال المشاركة بالمعرض  تهدف لدعم الطلاب وتقديم الاستشارات الفنية والدعم الفني لهم، وأن التصميمات الطلابية اختلفت وتنوعت وظائفها وتضمنت، من بين طاولات للرسم وركن للأطفال، وغرف معيشة، ومكاتب، وطاولات طعام ، ووحدات حاسب آلي.


ويهدف المعرض لتعليم الطلاب كيفية الاستفادة من قطع الأثاث وتنفيذها بالاستعانة بخامات متنوعة ( كالزجاج، والحديد، والبلاستيك، والقماش  مع الأخشاب) وتطويع كل هذه الخامات لخدمة التصميم ، والاهتمام بتعليم الطلاب بدراسة البعد الوظيفي والمكاني واستغلال المساحات الصغيرة واستخدامها في وظائف مختلفة.

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتورة ميسون قطب الطلاب برنامج علوم تصميم الأثاث Jobs Education

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