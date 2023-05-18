الفنان أحمد داود: قلبى خفيف وبترعب جدا

وصف الفنان أحمد داود بطل فيلم يوم 13 نفسه قائلا: "قلبى خفيف جدا وبترعب".

وأضاف أحمد داود خلال حواره مع برنامج “معكم”، المذاع عبر قناة “سى بى سى”، تقديم منى الشاذلى، بعدما أصبحت والدة بدأت التأقلم على مشاعر الخوف، معقبا: "أوقات ببقى هموت من الرعب بس لازم أظهر قوى قدام ولادى".

وائل عبد الله

وأكد أحمد داود أن سعادته كانت بالغة عندما تواصل معه وائل عبد الله مؤلف الفيلم، خاصة بعد معرفة أنه سيتم تصوير 3d.

وأوضح الفنان أحمد داود، أنه بدأ تصوير فيلم يوم 13 فى 2019 وانتهى تصويره 2020، معقبا: "لم يتم عرضه بسبب كورونا".