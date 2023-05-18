احمد داوود: تخرجت من الهندسة وحصلت على بطولة الجمهورية فى الكونغ فو

قال الفنان أحمد داوود بطل فيلم يوم 13، أنه تخرج من كلية الهندسة جامعة حلوان، معقبا:" كمان كنت بطل الجمهورية فى الكونغ فو .

وأضاف أحمد داوود خلال حواره مع برنامج “معكم”، المذاع عبر قناة “سى بى سى”، تقديم منى الشاذلى، أنه أحب المسرح خلال الثانوية العامة، وبعد دخول الهندسة بدأ السعى للتمثيل فى المسرح.

فريق مسرح

وتابع أحمد داوود قائلا:" وأنا فى الجامعة عملت فريق مسرح وحصلت على جائزة من الجامعة ومن وقتها قررت أكون ممثل".

وأوضح أحمد داوود، أنه أبلغ أبيه ان سيترك دراسة الهندسة من أجل الفن، ولكن والده رفض قائلا:" خلص الهندسة وأعمل اللى عاوزه".