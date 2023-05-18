عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد داوود: كنت متوتر للغاية وقت عرض فيلم يوم 13

الفنان أحمد داوود
الفنان أحمد داوود

أكد الفنان أحمد داوود بطل فيلم يوم 13، أنه كان فى غاية التوتر وقت عرض الفيلم، ومنتظر ردود الأفعال. 

وأضاف أحمد داوود خلال حواره مع برنامج “معكم”، المذاع عبر قناة “سى بى سى”، تقديم منى الشاذلى، أنه سافر فى إجازة العيد ثم عاد بعد أسبوع وذهب لمشاهدة الفيلم فى السينما. 

 الفيلم حلو

واوضح أحمد داوود، أنه اصطحب ابنته وصديقاتها معه لمشاهدة الفليم، معقبا:" خدتهم معايا عشان أعرف رأيهم لأنهم مش هيكدبوا لو الفيلم حلو هيكملوه، لو وحش كانوا مش هيكموا". 

ويعتبر فيلم يوم ١٣ أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وقد حضر أحمد داود العرض الخاص للفيلم واحتفل مع أبطال العمل بانطلاقه في دور العرض المصرية، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في عدد من الدول العربية والخليجية منها السعودية والكويت والإمارات والأردن خلال الفترة القادمة.

 

احمد داوود الفنان أحمد داوود برنامج “معكم” منى الشاذلى فيلم يوم 13

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

تثبيت الفائدة.. مفاجأة بشأن سعر الدولار ومعدلات التضخم بعد قرار البنك المركزي

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

تثبيت أسعار الفائدة.. البنك المركزي المصري يحسم قراره

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

ترشيحاتنا

أوكرانيا.. تحرك عاجل من زيلينسكي لاستعادة شبه جزيرة القرم

إطلالة ناعمة .. سعر صادم لفستان مي عمر في أحدث ظهور

تقارير سعودية: ليونيل ميسي يتوصل لاتفاق للانتقال إلى الهلال

الصين تلقي القبض علي لاعب كوري بتهمة تقاضيه رشاوي.. تفاصيل

مكاسب بالجملة وهذا موقف الأسعار.. ماذا بعد قرار تثبيت سعر الفائدة

تراجع في أسعار الذهب عالميا.. ومفاجأة بحلول نهاية العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورم المخ .. 5 علامات تحذيرية يجب ألا تتجاهلها

عملت كارثة ..شاهد ايتن عامر في صالون التجميل تشعل السوشيال ميديا

منتخب كامل.. محترفون مصريون في الظل| لماذا لا يستفيد بهم مدرب الفراعنة؟

احذر توجيه المروحة على جسمك خلال النوم | اعرف السبب

فيديو

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

صورة مي كساب تثير ضجة| تفاصيل عملية جراحية غيرت حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ