أحمد داوود: كنت متوتر للغاية وقت عرض فيلم يوم 13

أكد الفنان أحمد داوود بطل فيلم يوم 13، أنه كان فى غاية التوتر وقت عرض الفيلم، ومنتظر ردود الأفعال.

وأضاف أحمد داوود خلال حواره مع برنامج “معكم”، المذاع عبر قناة “سى بى سى”، تقديم منى الشاذلى، أنه سافر فى إجازة العيد ثم عاد بعد أسبوع وذهب لمشاهدة الفيلم فى السينما.

الفيلم حلو

واوضح أحمد داوود، أنه اصطحب ابنته وصديقاتها معه لمشاهدة الفليم، معقبا:" خدتهم معايا عشان أعرف رأيهم لأنهم مش هيكدبوا لو الفيلم حلو هيكملوه، لو وحش كانوا مش هيكموا".

ويعتبر فيلم يوم ١٣ أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وقد حضر أحمد داود العرض الخاص للفيلم واحتفل مع أبطال العمل بانطلاقه في دور العرض المصرية، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في عدد من الدول العربية والخليجية منها السعودية والكويت والإمارات والأردن خلال الفترة القادمة.