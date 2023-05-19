عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر رابط التسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

 

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.
 

جدير بالذكر انه قد نظمت كلية الآداب جامعة حلوان معرض خيري  للملابس مجانا للطلاب تحت شعار" خير يعم يساند الكل"، في إطار اهتمام الجامعة بأبنائها الطلاب وتسديد احتياجاتهم في كافة المجالات.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - اهتمام الجامعة الموسع بخدمة المجتمع وتنمية البيئة والتكافل الاجتماعي، وأن كافة الكليات حريصة على تقديم كل الدعم للطلاب في النواحي العلمية والتربوية والاجتماعية وكذلك الأنشطة المختلفة التى تساهم في بناء شخصية الطلاب في مختلف المجالات.

البرامج التدريبية للعاملين أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس بالجامعة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

أقل من 30 جنيها.. مفاجأة في سعر الدولار وضربة للمضاربين والسوق السوداء

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح: موسمياني أكد لي رغبته بتدريب الزمالك.. ووكيله في القاهرة للتفاوض

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

ترشيحاتنا

ديزاين مختلف.. شوف واجهة المستخدم الجديدة لـ WhatsApp التجريبي

ستروين C4 موديل 2023 .. اعرف سعرها الجديد بمصر

خوفا من هجوم روسي واسع .. إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

أبو العينين يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وكبار رجال الدولة على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقه: شاطرتمونا الأحزان وواسيتُم قلوبنا

الأمن السيبراني.. 6 معلومات عن الحدث الأهم في مصر

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة الموافق 19 مايو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل.. شاهد| منى زكي بنفس فستان سعاد حسني تثير الجدل بالفيسبوك

نشرة الصحة والمرأة.. كارثة أيتن عامر في صالون التجميل وتحذير من توجيه المروحة على جسمك خلال النوم وطريقة عمل سلطة البطاطس

مناهض للحرب العالمية الأولى.. موقف الفيلسوف البريطاني برتراند راسل من إسرائيل

15 يوما إجازة للمصريين في شهر | التفاصيل والمواعيد

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ