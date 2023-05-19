ننشر رابط التسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين بجامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



جدير بالذكر انه قد نظمت كلية الآداب جامعة حلوان معرض خيري للملابس مجانا للطلاب تحت شعار" خير يعم يساند الكل"، في إطار اهتمام الجامعة بأبنائها الطلاب وتسديد احتياجاتهم في كافة المجالات.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - اهتمام الجامعة الموسع بخدمة المجتمع وتنمية البيئة والتكافل الاجتماعي، وأن كافة الكليات حريصة على تقديم كل الدعم للطلاب في النواحي العلمية والتربوية والاجتماعية وكذلك الأنشطة المختلفة التى تساهم في بناء شخصية الطلاب في مختلف المجالات.