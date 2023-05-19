مصطفى بكري يكشف تفاصيل آخر كتاب لشقيقه الراحل.. والأمانة الفنية: نِقاش حضاري بين جميع المتحدثين في جلسات الحوار الوطني| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

إعلامي يفتح النار على اليوتيوبرز: عواطلية مش لاقيين حاجة يعملوها

علق الإعلامي محمد موسى، على واقعة القبض على اليوتيوبر هبة السيد، بعد اتهمها لأولادها بممارسة الفاحشة من أجل تحقيق أرباح.

وفاء مكي تهاجم ميار الببلاوي: عمري راح بسبب كتمانك شهادة الحق 23 سنة

شنت الفنانة وفاء مكي، هجوما حادا على ميار الببلاوي بسبب كتمها الشهادة في قضية تعذيبها للخادمتين على حد وصفها.

الصحة: إنشاء مراكز متخصصة في جميع المحافظات لتقديم خدمة متميزة للمرضى

قال الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، إن تقديم الخدمة الصحية ينقسم إلى عدة مستويات، مستوى الرعاية الأولية والثانوية والمستوى الثالث ثم هناك مراكز تمييز تخصصية في تقديم نوع واحد من أنواع الرعاية الطبية.

الفقي: من 14 إلى 15 مليار دولار عائدا متوقعا للسياحة هذا العام..فيديو

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن عائد السياحة متوقع أن يصل هذا العام ما بين 14 إلى 15 مليار دولار، مشيرا إلى أنه لولا الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، كنا سنتجاوز هذا الرقم.

الأمانة الفنية : نِقاش حضاري بين جميع المتحدثين في جلسات الحوار الوطني

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه هناك حالة حوار حضاري بين كافة المتحدثين في جلسات الحوار الوطني.

كفاحنا في الحياة .. مصطفى بكري يكشف تفاصيل آخر كتاب لشقيقه الراحل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ساعات ثقيلة مؤلمة مضت بعد رحيل شقيقه محمود بكري، وكانت الحشود ضخمة، أكثر مما يتوقع، وكثير من الرموز حضروا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشيوخ، و8 وزراء، ومسئولين كبار.

ممثل حزب الوفد: المجلس الحسبي أداة قضائية مهمة لحماية حقوق الأيتام ..فيديو

أكد عمرو عبد الباقي، ممثل حزب الوفد، أن المجلس الحسبي احد الأدوات القضائية الهامة لحماية حقوق الأيتام في مصر، مشيرا إلى أن هناك مشاكل في الصرف بعد إجراءات معقدة، وروتين الإجراءات، لسحب أموال من الوصي للقاصر.

كيف نتجنّب خلل كهرباء القلب المسبب للموت المفاجئ .. حسام قنديل يوضح

‏قال الدكتور حسام قنديل رئيس قسم القلب في طب القصر العيني، إن خلل نظام كهرباء القلب شيء نادر الحدوث وليس أي ارتفاع يحدث في معدل ضربات القلب يكون بسبب مشكلة في كهرباء القلب.

مزارعون: محصول القمح في زيادة وسعر التوريد محترم.. فيديو

قال المزارع جمال شعلان، إن إنتاجية محصول القمح بدأت تتزايد بشكل كبير، مضيفا أن إنتاج فدان القمح وصل هذا العام لـ 25 أردبا.