كيف نتجنّب خلل كهرباء القلب المسبب للموت المفاجئ .. حسام قنديل يوضح

‏قال الدكتور حسام قنديل رئيس قسم القلب في طب القصر العيني، إن خلل نظام كهرباء القلب شيء نادر الحدوث وليس أي ارتفاع يحدث في معدل ضربات القلب يكون بسبب مشكلة في كهرباء القلب.

وتابع حسام قنديل خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "المصري أفندي"، تقديم الإعلامي "محمد على خير"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن القلق يبدأ إذا كان مصاحب لارتفاع ضربات القلب نوبات إغماء.

مضيفا أن أسباب حدوث هذا الشيء أهمها التليف في عضلة القلب التي يحدث نتيجة قصور الشرايين ومعناها أن التغذية التي تصل إلى القلب غير كاملة وضعيفة والعامل الوراثي من أهم العوامل لحدوث هذا الشيء.

الكشف المبكر في هذه الحالة

وأضاف أن لو هناك أحد افراد العائلة والأقارب من الدرجة الأولى لديه ضغط مرتفع أو وفاة مبكرة يفضل في هذه الحالة إجراء الكشوفات المبكرة، وممارسة الرياضة شيء مهم جدا لأنها تقوم بعمل التناغم بين الجهاز العصبي والقلب.