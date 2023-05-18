في إطار التعاون بين المحافظة والصحة|الكشف على 1778 مواطنا بالمجان بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى نفذتها بقرية كفر الغاب بمركز كفر سعد، خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ضمن خطة شهر مايو ٢٠٢٣ وفى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان.

وفى هذا السياق، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أن القافلة التى تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، تردد عليها ١٧٧٨ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم ، حيث تم تحويل ٤٤ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٨ حالات ، هذا إلى جانب إجراء ٤٤٩ تحليل معملى و فحص ٤٧ حالة بالأشعة و ٤٥ حالة أخرى بالسونار.