متحدث الرئاسة: مصر داعمة ومؤيدة لسوريا وحقها في استعادة الاستقرار والأمن

أكد السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن عودة سوريا للجامعة العربية قرار اتخذ بالتوافق بين الدول العربية، موضحا أن الدول العربية داعمة ومؤيدة ومصر داعمة ومؤيدة للشعب السوري وحقه في استعادة الاستقرار والأمن وممارسة حقه المشروع في إنهاء حالة التوتر السياسي.

وأضاف متحدث الرئاسة، خلال حوار ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن مصر تدعم سوريا في إنهاء حالة الاضطراب التي مرت بها خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدا أن موقف مصر المساهمة في عودة سوريا في دفع المسار السياسي ومسار التسوية السلمية".

عودة سوريا

وتابع: "مصر تدفع بحيث تكون عودة سوريا حافز لجميع الأطراف والدولة السورية وعلى دفع مسار التسوية السياسية وهذا الهدف الأسمى لمصر"، موضحا أن عودة سوريا للجامعة العربية بداية لمزيد من الاستقرار للأراضي السورية وبداية لدور فاعل للجامعة العربية والدول العربية.