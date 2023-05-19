العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أذاع برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الخميس، تقريراً مفصلا عن حالة الطقس، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.



وأبرز التقرير المفصل، تفاصيل حالة طقس الجمعة وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية ، والتي تتوقع أن يسود تحسن نسبي في الأحوال الجوية طوال 48 ساعة.

وتابع التقرير المفصل، أنه الأرصاد الجوية تتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا الجمعة فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ووفقا لخريطة الظواهر الجوية تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

وأوضحت التقرير المفصل، بأن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، ويؤدي نشاط الرياح لحدوث اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 70 كم/ س، كما ترتفع الأمواج من 2.5 متر إلى 3.5 متر.



درجات الحرارة غدا الجمعة 19 مايو 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 29 – أما الصغرى 17.

السواحل الشمالية العظمى 23 – أما الصغرى 16.

جنوب سيناء العظمى 33 – أما الصغرى 22.

شمال الصعيد العظمى 30 – أما الصغرى 17.

جنوب الصعيد العظمى 34 – أما الصغرى 22.