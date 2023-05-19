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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا أخشى شيئا..محمد صبحي يؤكد: تم اقتطاع كلامي لتشويه مصر ومتمسكين برئيسنا

محمد صبحي
محمد صبحي

رد الفنان محمد صبحي على تصريحات مغلوطة منسوبة له، اقتطعت من إحدى فيديوهات البث المباشر يتحدث فيها عن أمور اجتماعية وسياسية. 

 

رد محمد صبحي

 

ونشر محمد صبحي عبر صفحته الرسمية فيديو يؤكد فيه على أنه يدعم الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا:" متمسكين بإرادتنا وحكومتنا". 

 

وأوضح محمد صبحي في الفيديو قائلا:" تم اقتطاع كلامي في البث المباشر لتشويه مصر وقيادتها، إحنا متمسكين برئيسنا وبحكومتنا".

 

 

 

أعلن الفنان  محمد صبحي عن استعداده لتقديم جزء جديد من برنامجه الشهير  مفيش مشكلة خالص منذ أيام. 

 


وكتب محمد صبحي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: بناءً علي طلب الجماهير، يعود لكم برنامج ( مفيش مشكلة خالص ) قريباً بمدينة سنبل، ادخل واكتب المشاكل اللي محتاج ان البرنامج يناقشها.

 

 

ونشر محمد صبحي تنويه هام جاء فيه: “احتفظ بتذكرة مسرحية عيلة اتعملها بلوك تستطيع بها حضور حلقة من حلقات البرنامج ولو انت بالفعل محتفظ بيها من العروض السابقة للمسرحية ليك نفس الحق في حضور البرنامج".

 

 

محمد صبحي يتحدث عن أعمال السيرة الذاتية

 

وقال الفنان محمد صبحي، إنه رافض لفكرة إعادة إحياء حياة الفنانين، حيث عرض عليه قصة نجيب الريحاني في مسلسل وقام بالرفض فإنه ليس شرطا أنه يمثل نجيب الريحاني إنه يمثل حياته، ونجيب الريحاني 90% من حياته فن وال 10% الباقية أحداث حياتية  فهل من المنطقي عمل حياة نجيب الريحاني الفنية في أعماله الموجودة أصلا، أو تقديم حياته بمن تزوج وكيف عاش فهذا تشويه لصورة الفنان. 

 

وأضاف خلال برنامج "vip" على قناة "هي" أنه كان يقول للممثلين كما أوصاه يوسف وهبي في صغره إنه بعد انسدال الستارة وإلقاء التحية يتقابل معهم لمدة ربع ساعة إللا أن يرحل كل الجمهور حتى لا يكسر الإيهام. وأوضح محمد صبحي، أن الفنان أحمد زكي عمل عبد الناصر والسادات ووفق فيهما إلى درجة كبيرة، ولكن عند تجسيده لشخصية حليم لم يوفق فيه فلم يكن روحا ولا شكلا أو صوتا ولا لونا مثل عبدالحليم.

محمد صبحي الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج مفيش مشكلة خالص مسرحية عيلة اتعملها بلوك الفنان محمد صبحى

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