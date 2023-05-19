عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: ندعو إلى توفير 114 مليون دولار لمصر لمساعدة لاجئي السودان

صدى البلد

 مع دخول الصراع في السودان شهره الثاني، دعت الأمم المتحدة وشركاؤها أمس الخميس إلى توفير مبلغ 470.4 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين الخاصة بالسودان من أجل توفير الدعم للاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، بحسب بيان رسمي أصدره مكتب الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث: “يمثل هذا الصراع ضربة قاسية للشعب السوداني، وهو الذي يعاني أصلاً من وطأة وضع إنساني يدعو إلى اليائس. ولا تزال رغبة واستعداد واستماتة الوكالات الإنسانية لتقديم المساعدة تتمتع بالقوة كما كانت دائماً”.

من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي: “بعد مرور أكثر من شهر على هذه الأزمة، لا يزال ينتاب الرعب عدداً لا يحصى من الأشخاص داخل السودان، وأولئك الذين فروا عبر حدود بلدان عديدة بحاجة إلى المساعدة، وغالباً ما يجدون أنفسهم في أماكن من الصعب جداً الوصول إليها وحيث الموارد فيها مستنفدة. يبذل العاملون في المجال الإنساني جهوداً جمة للاستجابة، ولكننا نحتاج – مرة أخرى – إلى دعوة البلدان والأفراد ممن لديهم القدرة إلى أخذ زمام المبادرة وتوفير الموارد حتى نتمكن من مساعدة الأشخاص الذين خسروا كل شيء”.

أدى القتال الأخير حتى إلى نزوح أكثر من 840 ألف شخص داخل السودان. وقد اضطر أكثر من 220,000 لاجئ وعائد للفرار من البلاد، في حين توجه العديد من السودانيين إلى تشاد ومصر، وعاد لاجئو جنوب السودان إلى ديارهم في ظروف غير مؤاتيه. ومن دون توفر حل عاجل، فإن أعداداً أكبر من الأشخاص سوف تضطر للفرار بحثاً عن الأمان والمساعدات الأساسية، بحسب البيان.

وتتوخى الخطة التي تضم 92 شريكاً، توسيع العمليات في المناطق التي يشتد فيها القتال، مثل العاصمة الخرطوم، فضلاً عن المواقع التي فر إليها العديد من الأشخاص هرباً من العنف، بما في ذلك غرب وجنوب وشمال دارفور.

في مصر، تسعى خطة الاستجابة إلى دعم حوالي 360 ألف شخص لمدة 6 أشهر بإجمالي تمويل 114 مليون دولار أمريكي لدعم 27 شريك في خطة الاستجابة، من بينهم 8 وكالات من الأمم المتحدة على رأسها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تقود التنسيق والاستجابة للأزمة السودانية بالتنسيق مع الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة الشريكة، و19 منظمة غير حكومية.  

الأمم المتحدة السودان مصر اثيوبيا تشاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

أوكرانيا.. تحرك عاجل من زيلينسكي لاستعادة شبه جزيرة القرم

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

أقل من 30 جنيها.. مفاجأة في سعر الدولار وضربة للمضاربين والسوق السوداء

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: ندعو إلى توفير 114 مليون دولار لمصر لمساعدة لاجئي السودان

بيان عاجل من السعودية بشأن تعاون أوبك+ مع الدول العربية

كرم جبر: استمرار الأزمة السودانية سيعرض المنطقة لمخاطر واضطرابات تفوق القضية الفلسطينية

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 19 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حملة تطهير في كرة القدم| الصين تطيح برئيس الاتحاد ومدرب المنتخب ولاعب محترف.. ما القصة؟!

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة البطاطس المقلية بالخل والثوم

شيكو يثير الجدل بـ إطلالة ويجز .. سعرها خيالي

إطلالة ناعمة .. سعر صادم لفستان مي عمر في أحدث ظهور

ورم المخ .. 5 علامات تحذيرية يجب ألا تتجاهلها

فيديو

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

صورة مي كساب تثير ضجة| تفاصيل عملية جراحية غيرت حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ