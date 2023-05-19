إشبيلية يُقصي يوفنتوس ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

تأهل فريق إشبيلية الإسباني إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بفوزه الصعب على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدفين مقابل هدف، في إياب دور نصف النهائي.

الصربي دوشان فلاهوفيتش افتتح التسجيل لـ يوفنتوس لهدف في الدقيقة 65، قبل أن يعادل سوسو النتيجة للفريق الأندلسي بهدف في الدقيقة 71، ليتم الاحتكام للأوقات الإضافية.

وفي الأوقات الإضافية، تمكن الأرجنتيني إريك لاميلا من تسجبل الهدف الثاني لـ إشبيلية، ليقود فريقه للتأهل للنهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

وبذلك، حجز فريق إشبيلية مقعده في النهائي ليصطدم بروما الإيطالي في المباراة النهائية.