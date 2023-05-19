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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أمريكا .. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل  86 شخصية روسية تعمل في الصناعات العسكرية، وذلك بعدما أعلنت قمة مجموعة السبع المنعقدة في اليابان، عقوبات أمريكية جديدة تستهدف "آلة الحرب" الروسية في إطار تشديد الخناق على موسكو، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي رفيع.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، فرض حظر على استيراد الماس والنحاس والألمنيوم والنيكل إلى البلاد من روسيا.

من جانبه قال المسؤول الأمريكي إن جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع تستعد لفرض عقوبات، بينها حزمة أمريكية "أساسية" ستجعل "من الصعب على روسيا الحفاظ على آلة الحرب الخاصة بها"، مضيفًا أن الإجراءات الأمريكية ستهدف إلى "تقييد وصول روسيا إلى حد كبير إلى المنتجات الهامة لقدراتها القتالية".

وتعاني روسيا حاليًا من وطأة عقوبات غير مسبوقة فرضتها دول غربية عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب، لا تزال الولايات المتحدة مع شركائها في مجموعة السبع تتطلع إلى التضييق على مصادر الدخل الرئيسية لموسكو مثل صادرات الطاقة.

بقمة مجموعة السبع.. أمريكا تعلن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

الولايات المتحدة تعلن عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران

جبهة موحدة

ويسعى قادة الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا لإظهار جبهة موحدة بمواجهة روسيا والصين، وكذلك حول مسائل استراتيجية أخرى لا تعتمد دولهم حيالها على الدوام مواقف متشابهة.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إلى اليابان، تاركاً وراءه بشكل مؤقت المفاوضات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين الأمريكي.

وبعد مرور أكثر من عام على العملية العكسرية الروسية في أوكرانيا، لا تزال الولايات المتحدة مع شركائها في مجموعة السبع تتطلع إلى التضييق على مصادر الدخل الرئيسية لموسكو مثل صادرات الطاقة.

وكشف المسؤول الأميركي أن نحو 70 كياناً في روسيا ودول أخرى لم يحددها، ستُمنع من تلقي الصادرات الأميركية. كما ستفرض نحو 300 عقوبة جديدة على "أفراد وكيانات وسفن وطائرات".
 

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