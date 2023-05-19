خوفا من هجوم روسي واسع .. إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن السلطات الأوكرانية أعلنت حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد تحذير الجيش من هجمات بطائرت مسيرة في كييف ومناطق غرب العاصمة.

وقال الجيش الأوكراني في بيان له إن هناك احتمالية لتعرض منطقتي أوديسا وميكولايف الجنوبيتين لضربات صاروخية.

وفي وقت سابق، أكد الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أنه‭ ‬دمّر‭ ‬كل‭ ‬أهداف‭ ‬ضرباته‭ ‬الليلية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬أنه‭ ‬أسقط‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬صاروخًا‭ ‬أطلقتها‭ ‬موسكو‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية: “دمرت‭ ‬كل‭ ‬الأهداف‭ ‬المحدّدة‮”‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬أصابت‭ ‬‮«‬مخزونًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬والذخيرة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‮".

وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬استهدفت ‬‮"‬مستودعات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمعدات‭ ‬الأجنبية‭ ‬وكذلك‭ ‬احتياطيات‭ ‬العدو‮".

بدوره‭ ‬أعلن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬أسقط‭ ‬29‭ ‬صاروخ‭ ‬كروز‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثلاثين‭ ‬أطلقتها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬ليلي‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬كييف‭ ‬ومناطق‭ ‬أوكرانية‭ ‬أخرى‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬قتيل‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬أوديسا،‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭. ‬

وأمس‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬قطار‭ ‬بضائع‭ ‬ينقل‭ ‬حبوبا‭ ‬خرج‭ ‬عن‭ ‬سكته‭ ‬في‭ ‬القرم‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يسفر‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬سلسلة‭ ‬حوادث‭ ‬تخريب‭ ‬تنسبها‭ ‬موسكو‭ ‬بانتظام‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭..