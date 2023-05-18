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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء حرب أوكرانيا

الصين
الصين

قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، اليوم الخميس، إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الأوكرانية، ويجب على جميع الأطراف تعزيز تسوية سياسية وتهيئة الظروف للمفاوضات.

وأضاف قنغ شوانغ، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لا يوجد حل عسكري للأزمة الأوكرانية. الحوار والمفاوضات وسيلة أساسية لاستعادة السلام".

وتابع أنه "في ظل الظروف الحالية، يتعين على جميع الأطراف تعزيز التسوية السياسية بأقصى قدر ممكن من الصدق، وتهيئة الأجواء للأطراف المعنية للعودة إلى المفاوضات وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية".

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وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بكين ترحب بالمبادرة الأفريقية لزيارة روسيا وأوكرانيا قريبا لتسهيل مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأضاف قنغ شوانغ: "ندعو المجتمع الدولي للعمل معا لتعزيز محادثات السلام ولعب دور بناء في تعزيز حل سلمي للأزمة الأوكرانية".

الصين الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي روسيا أوكرانيا

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