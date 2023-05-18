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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا.. اجتماع عاجل لـ زيلينسكي مع المجلس العسكري بشأن الحرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

عقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اجتماعا لـ“المجلس العسكري”، اليوم الخميس، مع ممثلي الإدارات العسكرية، وتمت مناقشة قضايا الهجوم والدفاع، فضلا عن الحصول على أنظمة دفاع جوي إضافية وأسلحة بعيدة المدى.

 

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي، "عقدنا اجتماعا للمجلس العسكري. هذا هو شكل عملنا الخاص في دائرة ضيقة مع المسؤولين عن الدفاع عن الدولة. كان هناك قادة مناطق رئيسية في الجبهة. وكذلك القائد العام، ورؤساء هيئة الأركان العامة والاستخبارات والأمن”.

وأضاف: “أنجزت قوات الدفاع المهام الاستراتيجية الرئيسية ، لكنه لم يكشف عن التفاصيل، موضحا أن "الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب".

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وأكد زيلينسكي، أن أولويات العمل لهذا الأسبوع وفي المستقبل القريب هي تلقي دعم دولي على شكل أنظمة دفاع جوي إضافية وصواريخ وطائرات وأسلحة بعيدة المدى.

 

واختتم قائلا: "لقد عقدت اليوم أيضا اجتماعا شاملا مع المتخصصين الدوليين لدينا.. هناك مهمة للحفاظ على زخم الدعم والاتصال الدولي الذي تحقق في النصف الأول من شهر مايو".

زيلينسكي المجلس العسكري أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي

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