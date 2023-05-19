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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تردد القناة الوحيدة المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

تتجه أنظار الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة لمتابعة مباراة الأهلي امام الترجي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بس مباراة الذهاب بثلاثية دون رد ليقترب بقوة من حسم صعوده للمباراة النهائية بالبطولة القارية.

 

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا


وتنطلق أحداث مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا 


تنقل مباراة الأهلي والترجي  قناة تايم سبورتس Time sports عبر التردد الأرضي  حيث تذيع اللقاء داخل مصر.

كما تقوم مجموعة قنوات be in sports بنقل اللقاء عبر قنواتها المشفرة، حيث أنها الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

تردد  قناة تايم سبورت الأرضي الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

افصل الريسيفر عن التليفزيون.

 قم بتوصيل هوائي داخلي.

 ابدأ البحث في الترددات عن التردد VHF أو تردد uhf.

ستجد القناة في أحد الترددات التالية.

حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب دوري أبطال إفريقيا


يُدير مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، الموريتاني بيدا دحاني، حكم ساحة، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز

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