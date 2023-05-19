تصل لـ4 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر مسرحية هشام ماجد وشيكو في السعودية

يستعد هشام ماجد وشيكو لتقديم عرض مسرحي جديد ابتداء من يوم 25 مايو الجاري وحتى نهاية الشهر على مسرح محمد العلي في المملكة العربية السعودية.



المسرحية بعنوان “على وضع الطيران” وطرحت الشركة المنتجة للعرض تذاكر المسرحية بأكثر من فئة بدأتها بالفئة الأولى وتبلغ ثمانها 500 ريال سعودي أى ما يقارب 4120 جنيه.



أما الفئة الثانية من التذاكر فيبلغ ثمنها 450 ريال أى ما يقارب 3708، والفئة الثالثة 400 ريال أى ما يقارب بالجنيه المصري 3296.



والفئة الرابعة تبلغ قيمتها 300 ريال أى 2472جنيه، والفئة الخامسة 200 ريال أى 1648 جنيه والسادسة والأخيرة بـ100 ريال أى ما يقارب 824 جنيه.

مسلسل اللعبة أحدث أعمال شيكو وهشام ماجد

ويعرض حاليًا لشيكو ووهشام ماجد الجزء الرابع من مسلسل اللعبة، والذي يتم عرضه على إحدى المنصات العربية وحقق نجاحا ملحوظا فى الفترة الأخيرة

أبطال مسلسل اللعبة



مسلسل "اللعبة" بطولة: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

مسلسل اللعبة 3 كان قد عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip .

واكتفي صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة باي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث فى الأجزاء السابقة ، بعدما قاموا بالاستعانة بالفنانة رانيا يوسف فى الجزء الثاني من المسلسل ، وقد انتهي دورها فى هذا الجزء فقط.