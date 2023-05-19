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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزمة جديدة شاملة متنوعة.. بريطانيا تفتح نيران العقوبات على روسيا

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، عن حزمة جديدة من العقوبات القاسية التي تستهدف روسيا، بما في ذلك الشركات المرتبطة بسرقة الحبوب الأوكرانية وتلك المشاركة في شحنة الطاقة الروسية.

 

وأعلنت المملكة المتحدة حظرا على الماس الروسي، إلى جانب المعادن الصناعية والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة وسط حرب أوكرانيا المستمرة، والتي تبلغ قيمتها 4 مليار دولار في الصادرات في عام 2021.

وقالت حكومة المملكة المتحدة في بيان  إنه تم الإعلان عن الحظر أيضًا على واردات النحاس الروسي والألومنيوم والنيكل.

 

وإلى جانب هذه العقوبات التجارية، تستهدف المملكة المتحدة أيضا 86 عضوا إضافيا من مجمع بوتين الصناعي العسكري وكذلك أولئك الذين يشاركون في الصناعات الحيوية بما في ذلك الطاقة والمعادن والشحن.

 

ويأتي ذلك مع استمرار المملكة المتحدة في التعامل مع حلفاء مجموعة السبع لمعالجة جميع أنواع العقوبات، التي تشمل أيضا أولئك الذين يساعدون بنشاط الكرملين في جهوده لإضعاف تأثير العقوبات الحالية.

 

وقالت حكومة المملكة المتحدة إن لندن طبقت أقسى مجموعة من العقوبات التي تم وضعها في أي وقت مضى كي تستهدف جهود روسيا الحربية.

 

وجاء في البيان الرسمي لحكومة المملكة المتحدة: "حتى الآن، فرضنا عقوبات على أكثر من 1500 فرد وكيانات، وتجميد أكثر من 18 مليار جنيه إسترليني من الأصول في المملكة المتحدة، وأكثر من 20 مليار جنيه إسترليني من تجارة السلع في المملكة المتحدة-روسيا".

 

وقال البيان الحكومي "سيحث المجتمع الدولي على البقاء في مسار أوكرانيا، مما يضمن أن يحصل على الدعم الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي الذي يحتاجه، من أجل سلام وأمن دولي".

 

في اجتماعه مع الرئيس زيلينسكي يوم الإثنين، أكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، زيادة المساعدة العسكرية وأكد على أهمية الدعم الدولي طويل الأجل لأوكرانيا، وخاصة بالنسبة لمستقبل البلاد في الناتو.

 

وفي الآونة الأخيرة، زادت روسيا إلى حد كبير من عدد الهجمات الصاروخية ضد أوكرانيا ، لكن يبدو أيضا أن أوكرانيا ستقدم أكثر من صواريخ روسيا. وقال مسؤول أمريكي يوم الجمعة قبل قمة مجموعة السبع في اليابان إن الولايات المتحدة ستعلن أيضًا عن عقوبات جديدة من اجل "تقييد وصول روسيا على نطاق واسع إلى البضائع التي تهم قدراتها في ساحة المعركة".

 

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