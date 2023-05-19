قبل ساعات من انطلاقها.. زعماء وقادة لن يشاركوا في القمة العربية بجدة

تشهد أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين، والمقرر عقدها اليوم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد لأول مرة منذ عام 2011 وذلك بعد عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية.



ورغم أن تلك القمة من المتوقع لها أن تشهد مشاركة واسعة من القادة والزعماء العرب، إلا أنه من المنتظر عدم مشاركة عدد من الحكام العرب فيها، والاقتصار على إرسال ممثلين لهم في أعمال القمة العربية بجدة.



غياب رئيس الجزائر

يتغيب عن أعمال القمة العربية بجدة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، رئيس حكومته، الذي كلف الوزير الجزائري الأول أيمن بن عبد الرحمن، بتمثيله في أعمال الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنطلق الحمعة بجدة بالمملكة العربية السعودية وذلك وفقا لما أعلنته الرئاسة الجزائرية، في بيان لها.



ووفقا لوكالة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فإن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لن بحضر أعمال القمة العربية الـ23 التي ستعقد في جدة برئاسة المملكة، ويحضرها ممثلا له الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، ويرجع غياب رئيس دولة الإمارات إلى وجوده خارج بلاده في جولة أوروبية رسمية مقررة مسبقا



غياب ملك المغرب

كذلك من المقرر عدم مشاركة العاهل المغربي الملك السادس، في أعمال تلك القمة، وسيحضرها الأمير مولاي رشيد بن الحسن شقيق العاهل المغربي، فمنذ قمة الجزائر عام 2005 لم يحضر الملك المغربي شخصيا أية قمة عربية حيث أن جميع القمم العربية التي جرت بعد هذا التاريخ كان يحضرها إما شقيقه الأمير رشيد أو رئيس الحكومة المغربية أو وزير الخارجية ومرة واحدة فقط التي مثل فيها المغرب وزير العدل خلال القمة العربية التي أقيمت في تونس في 31 مارس 2019.



واعلنت الكويت غياب الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي حالت أوضاعه الصحية دون حضوره عدد من القمم الخليجية والعربية وينوب عنه دائما ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح



كما يغيب عن أعمال القمة العربية بجدة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، الذي أناب عنه أخيه أسعد بن طارق بن تيمور نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، وقد درجت السياسة العمانية على العزوف عن المشاركة على مستوى السلطان في القمم العربية منذ ثلاثة عقود.

كما سيتغيب عن القمة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وسينوب عنه وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج لانشغاله بمتابعة مستجدات الاقتتال بين الجيش الذي يتولى قيادته وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" منذ أن اندلعت في 15 أبريل الماضي.



ويغيب أيضا عن القمة رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني لارتباطات مسبقة مع الاتحاد الأفريقي الحالي الذي يتولى رئاسته.