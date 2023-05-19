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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أبرزها أون تايم سبورت.. تردد القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي والترجي

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الأهلى والترجى التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يترقب عشاق وجماهير المارد الأحمر مباراة فريقهم اليوم.

ويتساءل الكثير من جماهير الأهلي عن تردد القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي والترجي، خاصة الموجودة على النايل سات، وذلك بخلاف القنوات المشفرة التي ستنقل المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي والترجي اليوم

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، وذلك على استاد القاهرة الدولي فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وسيواجه المتأهل من هذه المباراة، الفائز من مباراة صن داونز والوداد، واللذان يلتقيان غدا السبت في جنوب أفريقيا لحجز بطاقة التأهل للنهائي.

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يذكر أن الأهلي قد فاز ذهابا على الترجي بثلاثية نظيفة في تونس، أحرزها كل من بيرسي تاو "هدفين" ومحمود كهربا، ليضع المارد الأحمر قدما في النهائي، فيما انتهى لقاء الواد وصن داونز بالتعادل السلبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والترجى

حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورتس على حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بما فيها مواجهة اليوم وذلك باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلنت قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية عن إذاعة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر عبر قناة بين سبورت 4 المشفرة.

وفيما يلي تردد  4 bein sports بي ان سبورت على النايل سات:

تردد القناة: 11054
معدل الترميز: 27500
معدل الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 3/2

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القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلى والترجى

تنقل مباراة الأهلي والترجي أيضًا عدد من القنوات المفتوحة الآتية: 

تردد قناة etv

القمر الصناعي : النايل سات
التردد: 11513
الاستقطاب: عمودي
التصحيح: 4/3
الترميز: 27500

تردد قناة تونس الأرضية المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 10873 – 10795 – 11658 – 11727
الاستقطاب: أفقي
التصحيح: 4/3
الترميز: 27500

مباراة الأهلي والترجي على أون تايم سبورت

بخلاف بي ان سبورت، تذاع مباراة الأهلي والترجي، بث مباشر أيضا عبر القناة المفتوحة ONTime Sports مصرية على التردد الأرضي النايل سات:

تردد القناة: 11681

معدل الترميز :27500

تصحيح الخطأ :5/6

الاستقطاب: أفقي

كيفية ضبط التلفزيون الأرضي؟

يتم ضبط القناة من خلال توصيل «إريال خارجي» في التليفزيونات العادية، وضبط التليفزيون، على تردد UHF 32.

وفي حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويل الشاشة من خاصية ATV إلى DTV ثم توصيل الإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.

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