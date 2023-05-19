بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي.. وسر أزمة رامي ربيعة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سيعطي عددًا من اللاعبين فرصة للمشاركة في مباريات الدوري المصري، بعد نصف نهائي دوري الأبطال.

وقـال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك فرصة سيتم اعطائها لعدد من اللاعبين مثل رأفت خليل وسافيو ومحمد أشرف، وأيضا لتقييم هؤلاء اللاعبين من جانب كولر قبل تقديم التقرير النهائي لإدارة النادي الأهلي".

وأضاف: "هناك اجتماعات من جانب لاعبي الأهلي الكبار لتحفيزهم، وطالبوا اللاعبين بالتركيز التام أمام الترجي التونسي".

وواصل: "الأهلي سيعلن عن تجديد عقود ياسر إبراهيم وحسين الشحات، والنادي قدم عرضا لتجديد عقد رامي ربيعة ضمن الفئة الثانية، ولكنه يريد الحصول على راتب من الفئة الأولى، ولازال هناك مفاوضات بين مسئولي النادي ووالد رامي من أجل حسم الموقف".