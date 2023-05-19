رئيس وزراء الجزائر: نسخر دبلوماسيتنا لخدمة القضية الفلسطينية

قال أيمن بن عبدالرحمن رئيس وزراء الجزائر، إن الجزائر تواصل التنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مساعيها الرامية إلى استكمال مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية، خاصة بعد إعادة توحيد الصف الفلسطيني في الجزائر الذي كُلل بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على إعلان الجزائر والتزامهم بالعمل على تجسيد الاستحقاقات المتضمنة.

وأضاف «عبدالرحمن»، في كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، المذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن شعار لم الشمل الذي كان شعار رئاسة الجزائر للجامعة العربية، تجسد باستعادة سوريا مقعدها الطبيعي في جامعة الدول العربية بفضل الجهود الدؤوبة التي بُذلت، ورحب باسترجاع سوريا لمقعدها بين أشقائها مع توجيه الشكر إلى كل الدول العربية الشقيقة التي ساندت مسعى الجزائر وعلى رأسها السعودية.

وتابع رئيس وزراء الجزائر: «سخرنا دبلوماسيتنا لخدمة القضية الفلسطينية وهي القضية المركزية حيث واصلنا المساعي على مستوى الأمم المتحدة لحشد الدعم اللازم بُغية توسيع قاعدة اعترافات دولية بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة بالتنسيق مع كل الأشقاء العرب».