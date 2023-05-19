الصومال تعبر عن سعادتها بعودة سوريا للجامعة العربية .. فيديو

أعرب حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، عن سعادة بلاده بعدوة سوريا إلى الجامعة العربية لتمارس دورها العريق.

وأضاف رئيس جمهورية الصومال في كلمته خلال فعاليات القمة العربية، المذاعة عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن الاشتباكات فى السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع أمر مؤلم ومحزن، ويتطلب بذل الكثير من الجهود لوقف القتال بين الاخوة الأشقاء.

خطة من 3 بنود

وأكد حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، أن فى دولته وضع خطة مكونة من 3 بنود، لمواجهة التحديات، تتمثل فى الاعتماد على الشباب، مواجهة الإرهاب، والسعى لإسقاط الديون التى تحول دون التنمية.