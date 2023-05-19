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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد بن سلمان: الدول العربية ماضية للخير والسلام والتعاون والبناء

ولى العهد السعودي
ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن الدول العربية ماضية للخير والسلام والتعاون والبناء بما يحقق مصالح شعوبها ويصون حقوق أمتها، قائلا: «لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميدان للصراعات»، « يكفينا سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة وعانت منها شعوبها وتأثرت بسبب مسيرة التنمية».

 

وأضاف «بن سلمان» في كلمته خلال فعاليات القمة العربية، المذاعة عبر قناة القاهرة الإخبارية: « يسرنا اليوم حضور الرئيس بشار الأسد وصدور جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ونأمل ان يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا وعودة الأمور إلى طبيعتها واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي بما يحقق الخير لشعبها ويدعم تطلعاتنا جميعا نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا».

 

وتابع ولي العهد السعودي، أنّ القضية الفلسطينية كانت ومازالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية وتأتي على رأس أولويات سياسة السعودية الخارجية ولم تتوانَ أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق واسترجاع أراضيه واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضي فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

 

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السلام القضية الفلسطينية هي قضية العرب سياسة السعودية الخارجية

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