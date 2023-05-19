اليمن: نشكر مصر لفتح أبوابها أمام النازحين ومنحهم الأمان والصحة والتعليم

وجه الدكتوررشاد العليمى رئيس مجلس القيادة باليمن فى فعاليات القمة العربية، المذاعة عبر قناة "اكسترا نيوز"، الشكر للدولة المصرية لفتحها أبواب البلاد أمام النازحين اليمنيين، الباحيثن عن ملاذ أمن وحصولهم على العيش الأمن وحصولهم على فرص الصحة والتعليم من بطش المليشيات الحوثية. العليمى، رئيس مجلس القيادة باليمن، الشكر لأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية للجهود المبذولة فى دعم قضية الشعب اليمني وحقه فى استعادة مؤسسات الدولة.

ووجه رشاد العليمى رئيس مجلس القيادة باليمن فعاليات القمة العربية، المذاعة عبر قناة "اكسترا نيوز"، الشكر للدولة المصرية لفتحها أبواب البلاد أمام النازحين اليمنيين، الباحيثن عن ملاذ آمن وحصولهم على العيش الآمن وحصولهم على فرص الصحة والتعليم من بطش المليشيات الحوثية.

ويلات الحرب

وأكد الدكتور رشا العليمى، رئيس مجلس القيادة باليمن، أن الشعب اليمني يعانى ويلات الحرب يسبب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وكان أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن الدول العربية ماضية للخير والسلام والتعاون والبناء بما يحقق مصالح شعوبها ويصون حقوق أمتها، قائلا: «لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميدان للصراعات»، « يكفينا سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة وعانت منها شعوبها وتأثرت بسبب مسيرة التنمية».