ميقاتي: نعاني من أزمات متعددة ونعيش سنوات عجاف في لبنان

ثمن رئيس وزراء جمهورية لبنان نجيب ميقاتى، عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واصفا القمة العربية بقمة “تضميد الجراح”.

وأضاف خلال فعاليات القمة العربية، المذاعة عبر قناة "اكسترا نيوز"، المشكلات العربية معروفة وهى مأساة فلسطين، اليمن، ليبيا، السودان٫ متابعا: “نعاني من أزمات متعددة ونعيش سنوات صعبة في لبنان”٫ لافتا: “أزمة لبنان زادت مع شغور منصب رئيس الجمهورية”.



وأضاف نجيب ميقاتى، أن بلاده لبنان، محاصرة بتحديات وأزمات كبرى، أرخت بثقلها على الشعب اللبنانى، مؤكدا أن الشعب يعيش سنوات عجاف خاصة مع تعذر انتخاب رئيسا للجمهورية.

وكان أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن الدول العربية ماضية للخير والسلام والتعاون والبناء بما يحقق مصالح شعوبها ويصون حقوق أمتها، قائلا: «لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميدان للصراعات»، « يكفينا سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة وعانت منها شعوبها وتأثرت بسبب مسيرة التنمية».