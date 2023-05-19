رام الله .. مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في المزرعة الغربية

أفادت شبكة قدس الإخبارية باندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

واقتحم عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين بدعم من قوات الاحتلال، حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مساء الخميس، خلال “مسيرة الأعلام”.

أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام المستوطنين لحي الشيح جراح بالقدس المحتلة.



اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، امس الخميس، بوحشية على شبان فلسطينيين خلال مسيرة المستوطنين المتطرفين قرب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة واحتفالاتهم الاستفزازية بـ”مسيرة الأعلام”.



وفي وقت سابق ، وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، إلى القدس المحتلة للمشاركة في “مسيرة الأعلام” اليمينية المتطرفة.



وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين تجمعوا ظهر امس الخميس، عند باب العمود في القدس المحتلة، وأدَّوا رقصات استفزازية، تمهيداً لـ"مسيرة الأعلام" الاستيطانية.



وشاركت في تجمع المستوطنين الإسرائيليين عند باب العمود، وزيرة مواصلات حكومة الاحتلال ميري ريجيف، التي رفعت علم دولة الاحتلال.