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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شحن 100 وات.. أوبو تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Reno 10 للطبقة المتوسطة

Oppo Reno 10
Oppo Reno 10

تستعد شركة  أوبو  Oppo الصينية على قدم وساق لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة رينو Reno 10 في الصين يوم 24 مايو الجاري الموافق الأربعاء القادم.

 كشفت العلامة التجارية الصينية أن عائلة الهواتف الجديدة ستضم ثلاثة موديلات وهم الطراز الأساسي Oppo Reno 10 و Oppo Reno 10 Pro و Oppo Reno 10 Pro + الذي يتصدر النطاق، موضحة أن جميع الهواتف الذكية الثلاثة ستتميز بشاشات عرض ذات حواف منحنية وإعدادات كاميرا خلفية ثلاثية. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تزويدهم بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 وتخزين UFS 3.1.كما أكدت أيضا على مواصفات البطارية الخاصة بالطراز الأغلى "برو بلس" 

Oppo Reno 10

وفقًا لتقرير موقع gizmochina فإن Reno 10 Pro + 5G سيحزم بطارية كبيرة سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة مع قدرة على الشحن بقوة 100 وات، ومع ذلك يحافظ الجهاز على رشاقته من خلال الوزن الخفيف حيث يزن حوالي 194 جرامًا

مواصفات Oppo Reno 10 (تسريبات)

تأتي سلسلة Reno 10 من شركة  Oppo  في ثلاثة طرز كما ذكرنا، وحتى الآن الشيء المؤكد أن  Reno 10 Pro + 5G سيكون متاحًا في ثلاثة خيارات للألوان: الذهبي ، والبنفسجي والأسود. سيحتوي على شاشة منحنية الحواف تتميز بالأناقة والعصرية، مع فتحة مثقبة في الجزء العلوي الأوسط من الشاشة بها كاميرا السيلفي.

بالانتقال إلى اللوحة الخلفية  من الجهاز ، يتميز Reno 10 Pro + 5G بجزيرة كاميرات مميزة في شكلها بها  إعداد ثلاثي الكاميرا ، مع إضاءة فلاش LED. تكشف صور المعاينة الأولية عن وجود عدسة زوم منظار أو كما يطلق عليها "بيريسكوب" و MariSilicon X NPU ، مما يزيد من جودة التقاط الصور، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى  16 جيجابايت LPDDR5 ويوفر خيارات تخزين كبيرة تبلغ 256 جيجابايت و 512 جيجابايت باستخدام تقنية UFS 3.1.

Oppo Reno 10

حتى الآن الكثير من تفاصيل الأجهزة الجديدة مبهمة وغير مؤكدة، ولكن التسريبات تكشف عن الكثير من تفاصيل الأجهزة المنتظرة لـ Reno 10 Pro + 5G. منها أنه يأتي مع معالج وحدة مركزية من كوالكوم شريحة  Snapdragon 8+ Gen 1 القوية ، والذي يعد بأداء من الدرجة الأولى. 

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الكشف عن الصور والألوان الرسمية لسلسلة أوبو Oppo Reno 10

يشاع أيضا أن الكاميرا الرئيسية في نسخة البرو بلس من  أوبو  رينو 10  مزودة بمستشعر من سوني وتحديدا عدسة Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري للصورة (OIS) ، مما يضمن التقاط صور شديدة الدقة والوضوح. من المتوقع أيضًا أن تكون الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة الزووم منظار المقربة بدقة 64 ميجابكسل جزءًا من نظام الكاميرا. أما كاميرا السيلفي ستكون عدسة  Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل.

من ناحية شاشة العرض، من المتوقع أن يأتي هاتف Reno 10 Pro + 5G مع لوحة OLED مقاس 6.7 بوصة مع حواف منحنية ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ودرجة سمك للجهاز 8.28 مم ، نظام التشغيل سيكون أندرويد 13 المستند في عمله على واجهة مستخدم ColorOS 13.1.

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