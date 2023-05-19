خبير استراتيجي: عودة سوريا أهم مشهد في القمة العربية

أكد الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن أهم مشهد في القمة العربية الـ32 هو عودة دمشق خلال هذه الدورة، التي ظلت غائبة لمدة تخطت العقدين، ولأول مرة يحضر الرئيس السوري وكان آخر حضور له في القمة العربية 2010.

وأوضح "عز العرب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أهم ما انطوت عليه القمة العربية التأكيد على مظلة الدولة الوطنية، سوريا كانت دائمًا مهمة في قلب الدول، مشددًا على أن إعلان جدة يؤكد بعدين أساسين تأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض كافة الأشكال التي تعبر عن مظاهر الميلشيات، وينطبق على حالات عربية مختلفة ترتبط باليمن وسوريا والعراق.

عودة سوريا

وأشار إلى أن ما حدث في القمة يكشف لنا أن هناك تيار رئيسي يدعم عودة سوريا، وأن هناك دول وهما الكويت وقطر مازال لديهما إصرار على رفض عدم عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مشيرا إلى مشهد مغادرة الأمير تميم بن حمد لقاعة القمة خلال كلمة بشار الأسد يعكس موقف قطر من عودة سوريا.