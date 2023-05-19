طليقة عريس من يُؤتمن على العرض: كانت جوازة سودة

قالت وردة بدوي، طليقة العريس صاحب تريند «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال»، إن شبكتها من طليقها كانت ألفين ونصف فقط وتم بيعها خلال فترة زواجنا.

وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، خدت العفش فقط، موضحة: طليقي عمل قضية رؤية وأقوم بتنفيذها لكنه لا يحضر ".

تابعت وردة بدوي، أنا بلعب كارتيه، تزوجنا عن قصة حب وتعرفت على طليقي في بطولة كارتيه "كانت بطولة السواد، وجوازة سودة والخطوبة ظلت 9 أشهر وأهلي مكنوش موافقين لأنه كان طالب ووالده هو اللي جاب العفش".

