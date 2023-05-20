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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية دار علوم جامعة القاهرة تعلن عن دورة النحو العربي تأسيس وتوظيف

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة علي بداية الحجز في دورات تدريبة جديدة وعن عن الدورات المتاحة بالمركز.

وأوضح مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أن قد بداء الحجز في دورة النحو العربي تأسيس وتوظيف.

وأشار المركز أن علي الراغبين في الحجز والاشتراك في الدورات التدريبة التوجه إلي مقر المركز بالكلية داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت، وانه سوف يتم تحديد موعد بدء هذه الدورات عند اكتمال العدد.

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وأشار مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أن مفردات دورة النحو العربي تأسيس وتوظيف هي:

اختبار تحديد مستوى يصححه الطالب بنفسه ويعرف درجته.

• شرح المقدمات النحوية.

شرح وظائف الرفع والنصب والجر والجزم ثم المكملات

وتشمل :
التوابع والممنوع من الصرف والجمل التي لها محل والتي لا محل لها وبعض الأساليب مثل الإغراء والتحذير والاختصاص والتعجب

ويتخلل هذه الموضوعات ورشتا عمل ، وتدريبات متنوعة .

وفيى نهاية الدورة اختبار أعمق من الاختبار السابق يصححه المدرب، ويعرف الطالب درجته؛ ليقف على مدى استفادته مما قدم .

وعلي جانب آخر عقد مجلس إدارة مركز اللغات والترجمة، بجامعة القاهرة، اجتماعا، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمركز، والأنشطة، وبرامج التدريب علي مهارات تعلم اللغات والتي يتم تقديمها للطلاب والخريجين.

استعرضت الدكتورة أمنية الفقي مديرة المركز، تقريرًا حول إنجازات المركز وأنشطته، ومنها عقد بروتوكولات تعاون جديدة، مما أدى إلى زيادة أعداد الدارسين بفرعي المركز سواء بحرم جامعة القاهرة أو بفرع الجامعة بالشيخ زايد.

وأوضحت الدكتورة أمنية الفقي، أن توجيهات الدكتور محمد الخشت الخاصة بتطوير المركز حققت نجاحًا كبيرًا تمثل في حصول مركز اللغات والترجمة على شهادة  الأيزو، وإنشاء بوابة إلكترونية للمركز، وميكنة أعمال الإدارات وربطها من خلال سيستم داخلي، وتجديد البنية التحتية للمركز، بالإضافة إلى المشاركة في معارض الكتب، وإقامة العديد من معارض الملابس للطلاب بالمجان.

وأشارت إلى أن المركز استحدث دورة لتدريب وإجراء اختبار "شهادة التحول الرقمي" FDTC، والتي تعتبر شرطًا أساسيا لمناقشة طلاب الدراسات العليا أو التعيين والترقية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، مشيرة إلى صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنح الاعتماد لمركز اللغات والترجمة بفرعيه بالقاهرة والشيخ زايد وذلك بعد استيفاء إجراءات اعتماد شهادة التحول الرقمي

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