شاهد: حريق غابات في إسبانيا يُرغم مئات الأشخاص على إخلاء قراهم

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في قرية بينوفراكويادو في منطقة إكستريمادورا بالبرتغال اسبانيا، وذلك بعد تعرضها لحريق كبير.

وتقول السلطات المحلية إن الحريق الذي اندلع الأربعاء قرب قرية بينوفراكويادو في منطقة إكستريمادورا ذات الكثافة السكانية المنخفضة والمحاذية للبرتغال، أضرم بشكل "متعمد"

يكافح عناصر الإطفاء بدعم من جنود، حريق غابات في غرب إسبانيا أجبر مئات الأشخاص على إخلاء قرى مجاورة حسبما قال مسؤولون.

وأتى الحريق على حوالى 3000 هكتار من الغابات والشجيرات، وأجبر نحو 700 شخص على إخلاء قراهم، وفق الحكومة المحلية.