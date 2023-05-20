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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سبب غريب وراء وجود قطن في سرة البطن.. لن تتوقعه

معلومات لا تعرفها
معلومات لا تعرفها عن قطن سرة البطن

أحيانا قد تسبب عدم النظافة في العديد من الأمراض، ولكن هل سمعت على تكون قطن في سرة البطن، وبالرغم من أن الأمر غير شائع إلا أنه يصيب الكثير من الأشخاص.

 

معلومات لا تعرفها عن قطن سرة البطن

 

ويسمى تكون قطن في سرة البطن وبر البطن، وهو عبارة عن مزيج من شعر الجسم وخلايا الجلد وألياف الملابس، وفقا لما ذكر في المجلة الجمعية الطبية الكندية.

 

ويمكن أن يصدر عن القطن في سرة البطن بعض الروائح، والذي قد يحدث بسبب عدم النظافة، أو نتيجة الإصابة بالعدوى، وبالأخص إن كنت لا تقوم بعادات نظافة جيدة في السرة؛ فقد يتسبب في حدوث عدوى بكتيرية، وتشمل العدوى البكتيرية أيضاً إفرازات بُنية أو صفراء.

 

معلومات لا تعرفها عن قطن سرة البطن

 

في دراسة أجريت عام 2012 في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، ووجد الباحثون أن هناك 70 نوعاً مختلفاً من البكتيريا، موجودة في سرة البطن، والتي قد تزيد في حالة عدم الإهتمام بنظافتها أثناء الاستحمام؛ حيث أن البكتيريا الممزوجة بالأوساخ والزيوت والعرق والجلد الميت المحتبس في السرة، يمكن أن تخلق رائحة ملحوظة إن تم إهمال نظافتها.

 

ويمكن التقليل من قطن سرة البطن، والحصول على سرة صحية، يجب أن نحافظ على نظافة وجفاف سرة البطن، ونحرص على تنظيفها مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، وتجفيفها بعد الإستحمام مباشرة.

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