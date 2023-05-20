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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا ما حدث في ساعات الليل.. هجوم روسي على كييف

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

 
زعمت السلطات الأوكرانية في كييف، اليوم السبت، أنّها صدت قبل ساعات هجوما جديدا شنّته مسيّرات روسيّة على العاصمة الأوكرانية ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا مدنيين جرحى أو قتلى، لكن نتج عن القصف دمار وحطام.

وذكر رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف سيرجي بوبكو : "الليلة الماضية نفّذ المعتدي هجوما كبيرا آخر بطائرات بلا طيّار".

وأضاف: "الدفاعات الجوّية للمدينة أسقطت كل الأهداف الجوّية التي رُصِدت"، مشيرا إلى أنها مسيّرات من نوع "شاهد" وفقا للمعلومات الأولية.


ولفت إلى أن كييف "لم تتعرّض لأي غارات" لكنّ حطامًا سقط على العاصمة تسبّب في اندلاع حريق على سطح مبنى سكني في منطقة دنيبروفسكي وتم إخماده من دون أي إصابات.

وفي وقت سابق، كتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو  أن هناك "حريقا على سطح مبنى من تسع طبقات في أحد المجمعات السكنية في منطقة دنيبروفسكي"، مضيفا أنه لا توجد معلومات حول سقوط ضحايا.

يأتي ذلك، فيما قوت القوات الروسية الفترة الماضية، دفاعاتها في محطة زابوريجيا للطاقة النووية وحولها بجنوب البلاد، وذلك قبل هجوم مضاد متوقع في المنطقة.

ولدى القوات الروسية مواقع لإطلاق النار فوق بعض مباني المحطة النووية منذ أشهر.

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