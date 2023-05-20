يحل فريق الوداد المغربي، ضيفا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم، السبت، على ملعب "لوفيتس فيرسفيلد"، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

تبدأ المباراة بين صن داونز ونظيره الوداد المغربي، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتنقل على على قناة بي إن سبورتس 4.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الوداد وصن داونز في الدار البيضاء، كانت انتهت بالتعادل السلبي.

وستكون المواجهة صعبة على الوداد كون أنها خارج أرضه وعلى ملعب "لوفيتس فيرسفيلد"، الذي سيستقبل جماهيره مجانا في المباراة، ويحتاج الوداد لتحقيق نتيجة إيجابية، سواء التعادل الإيجابي بأي نتيجة أو تحقيق الفوز.

وسيلتقي في المباراة النهائية، الفائز من صن داونز والوداد المغربي، بالأهلي الذي تخطى عقبة الترجي التونسي في الدور نصف النهائي بنتيجة 4-0 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.