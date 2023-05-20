تموين الجيزة: ضبط محطة وقود تتلاعب في كميات السولار والبنزين

تم المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بمناطق منشاة القناطر والبدرشين بمعرفة الرقابة التجارية بالمديرية تحت إشراف هالة غريب مديرة المديرية فى ضوء توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصيلحي ومعالى اللواء المحافظ أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور على الانشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدي توافر السلع الغذائية ووصول الدعم الى مستحقية وأسفر المرور عن الآتى :-

تم ضبط محطة وقود تتلاعب فى كميات الوقود من سولار وبنزين وتم تحرير محضر جنح لمهالفته للقرارات والتوجيهات الوزارية فى عدم اثبات فواتيير المواد البترولية والتصرف فى كمية من المواد قدرها 27500 لتر سولار ، 10000 لتر بنزين 80 ، 10000 لتر بنزين 92، باجمالى كميات قدرها 47000 لتر وقود مختلف الأنواع.

تم سحب عينات بنزين 92 وارسالها لمعامل للتحليل والتأكد من مدى مطابقتها لوحدة القياس .

تم المرور على مستودع بوتاجاز وتم تحرير محضر جنح تصرف فى عدد 388 اسطوانة غاز كبيرة ( تجارية ) وجارى متابعة قرارات النيابه المختصة فى هذا الشأن .