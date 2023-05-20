رسائل بخطها وتحقيقات "سكوتلانديارد"| إعادة فتح لغز وفاة سعاد حسني بعد 22 سنة كتمان

عادت قضية لغز وفاة الفنانة سعاد حسني، للساحة مجددا؛ بعدما خرجت صديقة السندريلا بمنشور مفاجئ تفتح فيه ملف لغز الوفاة مجددا.

منشور صديقة سعاد حسني

كشفت نادية يسري - صديقة أيقونة السينما المصرية والعربية الفنانة سعاد حسني - عن مفاجأة جديدة في قضية قتل الفنانة لنفسها، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكشفت صديقة سعاد حسني، إنها سوف تستعين برسائل بخط يد السندريلا الراحلة والمستندات، للرد على الأقاويل التي أثيرت طوال السنوات الماضية.

وكتبت صديقة سعاد حسني، منشورًا عبر حسابها بـ«فيسبوك»، قالت خلاله: «بسم الله الرحمن الرحيم..صباح الخير.. أولًا أنا بحب أشكر كل الناس الجميلة اللي كتبت لي كومنتس الحلوة ربنا يخليكو ليا يارب وشكرًا.. أنا دلوقتي مع صاحبتي في مصر وبحضر للفيديو التاني part two، أول ما نرجع من مصر على لندن هسجله وأنزله في صفحتي في الفيسبوك وفي قناتي في اليوتيوب بمساعدة صاحبتي بإذن ربنا».

وتابعت صديقة سعاد حسني: «المرة دي غير كل مرة هنزل شوية والضروري من أوراق تحقيقات سكتولند يارد في موت سعاد حسني، علشان الناس اللي بتقول ماحققوش وقفلوا على الموضوع وعملوا سيناريوهات طبعا كله عشان يتاجروا بموتها، وهنزل كمان رسائل سعاد حسني اللي عمري ماوريتها لحد بخط إيدها وهي بتعبر عن وجعها وتعبها ونفسيتها ومشاكلها المالية، وهجاوب على شوية الأسئله اللي بتتكرر من 22 سنة».

وأضافت صديقة سعاد حسني: «الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يبشر المظلومين: (لا يموت ظلوم في الكون حتى ينتقم الله منه)، وأنا متأكدة إن ربنا الحق العادل هيكرمني ويجيب لي حقي منهم ومن كل واحد ظلمني وافترى عليا.. صبر جميل.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.. بس خلاص قربت تخلص خالص إن شاء الله».

محمود سعد

وقبل عامين ألقى الإعلامي محمود سعد، الضوء مرة أخرى على واقعة وفاة سعاد حسني؛ حينما تناول واقعة - عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب - فتاة مول سيتي ستارز، وأشار إلى الأسباب التي دفعت الفتاة لإلقاء نفسها دون تردد.

وقال محمود سعد إنه تواصل مع الأطباء النفسيين، مشيرا إلى أنهم أكدوا أن آلام الإنسان النفسية من الممكن أن تتحول لآلام عضوية، مستشهدا بواقعة وفاة سعاد حسني، حيث قال: "على هذا الأساس أكد أساتذة الطب النفسي أن "سعاد" لم تقتل نفسها".

وأضاف محمود سعد ، أنها عندما صعدت على الكرسي وقفزت من شرفتها؛ كانت تفكر في التخلص من كل الآلام والأوجاع التي تعاني منها، وبالنسبة لها كان ذلك مثل التحليق إلى حياة، وليس الحياة بعد الموت، لأنها لا تفكر في الموت لحظة اتخاذها هذا القرار".

الفنانة نادين تعلق على وفاة سعاد حسني

من جهة أخرى، قالت الفنانة نادين، إن اعتزال الباليه أصعب من اعتزال الفن، مردفة: "كان أهون يقطعوا لي أصبع ولا أترك الباليه .

وأوضحت نادين خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس" والمذاع عبر قناة الحياة: «خبر وفاة الفنانة سعاد حسني كان له دور كبير في قرار اعتزالي الفن، لكنه لم يكن السبب الوحيد».

وتابعت: «لما جه خبر وفاة سعاد حسني قفلت قفلة غريبة في إن أنا عمري ما حكون سعاد حسني، طب أنا قاعدة بضحي بإيه؟ أنا أحسن لي أكون في مكان تاني بعمل حاجة تانية وبنتج فيها، لأن أنا عمري ما حكون سعاد حسني".

وأكملت: «من الحاجات اللي ضايقتني برضه الإشاعات، ده ثالث أهم مشكلة، هما دول التلاتة إحنا لخصناهم في إن أنا كنت بضايق الفنانين في الأعمال اللي بتتقدم، وقصة سعاد حسني، وثالثا الإشاعات».

تعليق سمير صبري على وفاة سعاد حسني

كشف الفنان سمير صبري، سرا جديدا بخصوص وفاة سعاد حسني ، وقدم دليلا جديدا على أن وفاتها لم يكن ناجمة عن خلاصها من نفسها بالسقوط من شرفة منزلها في العاصمة البريطانية لندن.

وقال سمير صبري في الجزء الثاني من لقائه مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، إنه وبحسب تقرير الطب الشرعي البريطاني والمصري، أكد أنه لا يوجد كسر في جمجمة سعاد حسني، وهو ما يشير إلى أنها لم تسقط من الشرفة كما هو شائع ومتداول بين قطاع عريض من الجمهور.

ورجح سمير صبري أن سعاد حسني توفيت قضاء وقدر، إثر تدخلها في مشاجرة مع أحد الأشخاص الذين قدموا للحصول على المال من صاحبة الشقة التي كانت تقيم فيها بلندن، وبعد وفاتها تم نقل جثتها في الشارع، واستبعد أن تكون الوفاة ناجمة عن قتلها لنفسها أو ما شابه ذلك.

ولفت إلى أنه ذكر في تحقيقه الاستقصائي المصور لحل لغز وفاة سعاد حسني؛ أنه كان يعرف صاحبة شقة لندن، وكانت تتعاطى المخدرات، وعندما كان يسألها عن آخر لقاء جمعها مع سعاد حسني؛ كانت ردودها متضاربة بشأنه.