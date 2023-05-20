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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. دمياط تتجاوز المستهدف من توريد القمح بنسبة 104%

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

المدارس توجه تعليمات لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع البابل شيت..تفاصيل
استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائيه؛ أحدث التعليمات التي أصدرتها   مدارس الثانوية العامة للطلاب.

 

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة
حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية بداية من غدًا الأحد وحتى الخميس المقبل.

 

يمثل 35% من غذاء العالم.. البحوث الزراعية تعدد قيمة النحل وفوائد العسل

قال الدكتور محمد فتح الله رئيس قسم النحل بمعهد البحوث الزراعية إن النحل له فوائد تنحصر فى المواد التى لها أهمية سواء غذائية أو علاجية من عسل نحل وغذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح.

 

الأرصاد: موجة التقلبات الجوية مستمرة وفرص لسقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس اليوم السبت 20 مايو  2023  في القاهرة الكبرى ومعظم  محافظات الجمهورية  من المتوقع أن تشهد فرصا لسقوط  أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد في مطروح والسلوم
 

علاء عصام: الحوار الوطني يؤكد استقرار مصر والسماح للجميع بالمشاركة
قال النائب علاء عصام، المقرر المساعد للجنة المحليات بـ الحوار الوطني، إنه متفائل للغاية بالحوار الوطني، وذلك بعد مررو أول أسبوع من جلساته، متابعا: الآراء حرة ونعيش حالة نقاش واسعة.

 

تسجل 41 درجة مئوية .. الأرصاد تحذر المواطنين من كتل هوائية صحراوية
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

الحالة المرورية بشوارع العاصمة اليوم 20 مايو 2023
استعرضت مقدمة برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي” الفضائية؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم السبت، 20 مايو 2023، عبر تطبيق جوجل للخرائط.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 20 مايو 2023
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 20 مايو 2023.

 

في موسم الذهب الأصفر.. دمياط تتخطى المستهدف من توريد القمح بنسبة 104%|تفاصيل
قال سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط ، إن المحافظة حتى أمس تخطت المستهدف من توريد القمح بنسبة 104%، وذلك بسبب الاستعداد الجيد قبل موسم الزراعة لمحصول القمح، من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتوفير الأسمدة بالقدر الكافي للمزارعين.
 

انخفاض بالحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

التوك شو طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة الأرصاد الأرصاد الجوية الحوار الوطني حالة الطقس

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