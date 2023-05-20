بـ 40 مليون جنيه .. إنشاء السوق الحضري في جرجا

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء السوق الحضري الجديد بمدينة جرجا بمنطقة المزلقان الأوسط، على مساحة 2000 متر مسطح، بتكلفة 40 مليون جنيه، ضمن خطة صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 75%.

محافظة سوهاج

وأوضحت المهندسة صباح عثمان مدير وحدة التنمية الحضرية بديوان عام المحافظة، أن السوق يضم 75 محل مخصصة لأنشطة "أسماك، لحوم، ودواجن" وأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى 46 بائكة لبيع الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى 13 بائكة خدمات عامة، وغرف إدارية، ونقطة إطفاء.

وأشار إلى أن السوق مصصم وفقا لأحدث أساليب الأمن والحماية، من كاميرات مراقبة، وأعمال الحماية المدنية، لافتة إلى الانتهاء من الأعمال الخرسانية والمباني، وجاري أعمال التشطيبات النهائية، ودهان الواجهات.