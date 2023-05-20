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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤتمر صحفي لوزير الرياضة ورئيس اتحاد السلة غدا

مؤتمر صحفي الأحد
مؤتمر صحفي الأحد لوزير الرياضة ورئيس اتحاد السلة

 يُعقد غدا الأحد مؤتمر صحفي بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة قي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على هامش زيارة الكأس الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة السلة إلى مصر،.

يحضر المؤتمر الدكتور أشرف صبحي،  وزير الشباب والرياضة،  والدكتور مجدي أبو فريخة،  رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة،  والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومندوبين عن الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.

ويحضر المؤتمر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة،  وعدد من أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية، ونجوم كرة السلة السابقين وعدد من نجوم منتخب مصر الحاليين والذين شاركوا في تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم لكرة السلة 2023.

وتزور الكأس الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة السلة مصر حاليا في إطار جولة الكأس في الدول التي تأهلت منتخباتها للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة السلة والتي تقام في الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2023 في اليابان وإندونيسيا والفلبين.

ويشارك منتخب مصر لكرة السلة في بطولة كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات ليتوانيا، مونتينجرو والمكسيك.

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