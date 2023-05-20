بعد قمة جدة .. العراق : حريصون على علاقات أفضل مع الإمارات

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.



جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال البيان إن السوداني التقى في مدينة جدة السعودية، نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على هامش القمة العربية الـ 32، التي انطلقت أعمالها يوم الجمعة.



وأوضح أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين الدولتين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل وترسيخه في مختلف المجالات.



كما بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن بلاده تحرص على إقامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري.



من جهته، نقل منصور بن زايد آل نهيان، تحيات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته للعراق وشعبه بالأمن والازدهار.



وأكد رغبة بلاده بالمزيد من التعاون المشترك مع العراق، ما يحقق المصالح المتبادلة.