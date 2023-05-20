تحدي إندومي حار .. فتاة تبكي على الهواء بعد وفاة شقيقها

كشفت شيريهان يوسف، شقيقة الشاب المتوفي بسبب تناول الإندومي، تفاصيل واقعة الوفاة، قائلة :" ربنا يرحمك ياخويا".

وقالت شيريهان يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شقيقي كان ينفذ تحدي تناول الإندومي الكوري الحار وهذا التحدي منتشر على السوشيال ميديا".

وأضافت شيريهان يوسف:" شقيقي لما كل الاندومي الحار كانت صحته جيدة ثم اشتكى من وجع في البطن وطلعنا على المستشفى والاطباء قالوا لنا انه يعاني من التهابات في المعدة".

وتابعت شيريهان يوسف:" اكتشفنا تواجد صديد على الكلى وجسم شقيقي لم يكن به وريد ظاهر كي يحصل على حقن علاجية ".

ودخلت شيريهان يوسف في نوبة بكاء على الهواء ، قائلة :" خلوا بالكوا من عيالكوا ووالدتي تعبانة بشكل كبير بعد وفاة شقيقي ".