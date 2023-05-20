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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحدي إندومي حار .. فتاة تبكي على الهواء بعد وفاة شقيقها

وفاة شاب
وفاة شاب

كشفت شيريهان يوسف، شقيقة الشاب المتوفي بسبب تناول الإندومي، تفاصيل واقعة الوفاة، قائلة :" ربنا يرحمك ياخويا".

 

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وقالت شيريهان يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  شقيقي كان ينفذ تحدي تناول الإندومي الكوري الحار وهذا التحدي منتشر على السوشيال ميديا".

 

وأضافت شيريهان يوسف:" شقيقي لما كل الاندومي الحار كانت صحته جيدة ثم اشتكى من وجع في البطن وطلعنا على المستشفى والاطباء قالوا لنا انه يعاني من التهابات في المعدة".

وتابعت شيريهان يوسف:"  اكتشفنا تواجد صديد على الكلى وجسم شقيقي لم يكن به وريد ظاهر كي يحصل على حقن علاجية ".

ودخلت شيريهان يوسف في نوبة بكاء على الهواء ، قائلة :" خلوا بالكوا من عيالكوا ووالدتي تعبانة بشكل كبير بعد وفاة شقيقي ".

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