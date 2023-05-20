الحرية المصري: قانون المحليات يرفع العبء عن النائب ويلبي احتياجات المواطن

قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بأمانة المجالس المحلية والشعبية بحزب الحرية المصري، إن ملف المحليات من الأمور الهامة خاصة خلال الوقت الحالي.

وتابع عبد الهادي في تصريحاته لـ صدى البلد، أنه من المرتقب أن تبدأ الجلسة النقاشية، غدا الأحد، للجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، ومن المقرر أن تناقش اللجنة قضية «قانون المجالس الشعبية المحلية».

وأردف الأمين العام المساعد بأمانة المجالس المحلية والشعبية بحزب الحرية المصري، أن المحليات هي عون كبير لعضو مجلس النواب، فالمجالس الشعبية والمحلية ترفع العبء عن النائب سواء في القرية او المدينة أو المحافظة، بشأن تنفيذ الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.



وأكمل عيد عبد الهادي، أن وجود مجالس محلية تدعم المشاركة القوية للشباب والمرأة وذوي الهمم وكافة الفئات، في المجال السياسي، لافتا الى دورها في الرقابة إلى المشروعات القومية والتي تنشأها الدولة.

وعقب أن المحليات أحد أهم القوانين المعروضة على الساحة بكل تأكيد، لافتا إلى أن هذا القانون سيمنع الكثير من أشكال فساد المحليات، وسيكون بمثابة أداة رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية علاوة على التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية ، و منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.

واختتم ان غياب المجالس الشعبية المحلية أضاف عبئاً كبيراً على أعضاء البرلمان، لأن الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون أصبحت محملة على عاتق أعضاء مجلس النواب، ناهيك عن العقبات التي تواجه القوانين التي يسنها البرلمان بسبب غياب رقابة المجالس الشعبية المحلية.