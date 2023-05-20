تخريب سفارة قطر بالخرطوم .. استنكار عربي واسع وادانات لميليشيا الدعم السريع

يتكرر مشهد الاعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخرطوم تحت وطأة الاشتباكات المندلعة بين طرفي الصراع في السودان والمتمثلين في القوات المسلحة الرسمية وميليشيا الدعم السريع المنشقة عنها منذ منتصف شهر أبريل الماضي.

مشهد الاعتداء الحالي في الخرطوم تمثل في الاعتداء المسلح الذي وقع على مقر السفارة القطرية في العاصمة السودانية، والذي بشأنه أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا عاجلا ، أدانت فيه بأشد العبارات قيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم.

وذكرت الخارجية القطرية في بيانها قائلة : قبيل اقتحام السفارة تم إجلاء طاقم السفارة سابقا ، ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء".

وطالبت وزارة الخارجية القطرية، في بيانها، بضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين والذي يمثل انتهاكا للقانون والاتفاقات الدولية.

ومن جديد، أكدت الخارجية القطرية على موقف حكومة الدوحة الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال.

كما حثت الخارجية القطرية جميع الأطراف علي إنتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

وكانت المملكة الاردنية الهاشمية أول دولة عربية تصدر تنديدا بالحادث الذي تعرضت له السفارة القطرية في الخرطوم

وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بيانا، أدانت فيه الاعتداء الذي تعرضت له سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم.

كما عبرت الوزارة الأردنية، عن تضامن المملكة مع دولة قطر ، وإدانتها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.

كما شددت الخارجية الأردنية ، على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

كما أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية في السودان حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وفي سياق متصل؛ ادانت وزارة الخارجية الإماراتية وبشدة تعرض سفارة دولة قطر ، في الخرطوم للاقتحام والتخريب.

واعربت الخارجية الإماراتية عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وطالبت الوزارة بتكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وندد البرلمان العربي واستنكر بشدة بتعرض مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم ، للاقتحام والتخريب ، مؤكدا أن هذا الاقتحام يعد عملا إجراميا يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تفرض حماية البعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لها واحترام حرمتها.

وشدد البرلمان العربي ، على ضرورة عدم المساس بالبعثات الدبلوماسية وتوفير التأمين الكامل لها، معربا في الوقت ذاته عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في السودان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

وجدد البرلمان العربي مطالبته جميع الأطراف السودانية بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعودة للحوار السياسي وإعلاء مصلحة الشعب السوداني فوق أي اعتبار.

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية اليمنية بشدة اقتحام سفارة دولة قطر في الخرطوم.

وأكدت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم السبت - تضامن الجمهورية اليمنية مع قطر، ورفضها لكل أعمال العنف والتخريب، بما في ذلك انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خرقا للقوانين والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها لقيام مجموعة مسلحة باقتحام وتخريب مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان اليوم /السبت/- رفض دولة الكويت القاطع لكافة أشكال العنف والتخريب ومن إستمرار هذه الأعمال العدائية التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية السودان والتي تعد إنتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وجددت الخارجية الكويتية دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان للتحرك الفوري لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والعمل على ضمان أمن وسلامة طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الإقتحامات.

أدانت السعودية اليوم السبت، اقتحام وتخريب سفارة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفضها التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية.

وطالبت كافة الأطراف السودانية الالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات جدة الأخيرة، والانخراط في المسار السياسي الذي يسعى للوصول إلى حلٍ عادل وشامل للأزمة في السودان.

وكانت وزارة الخارجية القطرية أدانت في وقت سابق، بأشد العبارات قيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم.

وذكرت الخارجية في بيانها “قبيل اقتحام السفارة تم إجلاء طاقم السفارة سابقا، ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء” بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وطالبت الخارجية، بضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين والذي يمثل انتهاكا للقانون والاتفاقات الدولية.

وداخليا، أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، اقتحام مقر السفارة القطرية في العاصمة السودانية الخرطوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، "تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات قيام قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣م بالهجوم على مقر السفارة القطرية بالخرطوم والعبث بمحتوياتها وتخريب الأثاث وسرقة المقتنيات وأجهزة الحاسوب والسيارات دون مراعاة للأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية الدبلوماسيين ومقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية).

وأضافت: تجدد وزارة الخارجية استنكارها وإدانتها لهذا السلوك الإرهابي والإجرامي لقوات المليشيا المتمردة وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية".

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا عاجلا ، أدانت فيه بأشد العبارات قيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم.

وذكرت الخارجية في بيانها قائلة : قبيل اقتحام السفارة تم إجلاء طاقم السفارة سابقا ، ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء بحسب وكالة الأنباء القطرية .

وطالبت وزارة الخارجية، في بيانها، بضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين والذي يمثل انتهاكا للقانون والاتفاقات الدولية.

من جديد، أكد الخارجية على موقف قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال.

كما حثت الخارجية القطرية جميع الأطراف علي إنتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.