مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن ترشحه نقيبًا للموسيقيين لفترة جديدة

علق الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، على إصداره بيانا قبل انتخابات نقابة المهن الموسيقية، قائلا: "ما كتبته كان بوست موجه لزملائي في نقابة المهن الموسيقية وأعضاء الجمعية العمومية".

وقال الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "كنت أقصد من البوست إخراج شحنة مما بداخلي من استياءات معينة بداخلي".

وأضاف: "أنا ورثت تركة ثقيلة جدا على مستوى جميع الملفات بدء من ملف شعبة الأداء الصوتي، وملف الراب، لأسرة كانت تتحكم في النقابة بشكل ماديا وقانوني غير منضبط".

وأشار: "في الفترة الأخيرة لقيت ناس بتكلمني وتقولي إنت مبقتش تكلمنا زي الأول ليه، أنا بحل مشاكلكم الكبيرة والكتيرة"، موضحا: "نقابة المهن الموسيقية مختلفة عن باقي النقابات الفنية الأخرى".

كشف الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، موقفه من الترشح على مقعد نقيب الموسيقيين لفترة جديدة، معقبا: "والله مش عارف هترشح في الانتخابات المقبلة ولا لاء، والفنان محمد الحلو كان بيحاول معي".