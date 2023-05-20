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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن ترشحه نقيبًا للموسيقيين لفترة جديدة

مصطفي كامل
مصطفي كامل

علق الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، على إصداره بيانا قبل انتخابات نقابة المهن الموسيقية، قائلا: "ما كتبته كان بوست موجه لزملائي في نقابة المهن الموسيقية وأعضاء الجمعية العمومية".

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وقال الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "كنت أقصد من البوست إخراج شحنة مما بداخلي من استياءات معينة بداخلي".

 

وأضاف: "أنا ورثت تركة ثقيلة جدا على مستوى جميع الملفات بدء من ملف شعبة الأداء الصوتي، وملف الراب، لأسرة كانت تتحكم في النقابة بشكل ماديا وقانوني غير منضبط".

 

وأشار: "في الفترة الأخيرة لقيت ناس بتكلمني وتقولي إنت مبقتش تكلمنا زي الأول ليه، أنا بحل مشاكلكم الكبيرة والكتيرة"، موضحا: "نقابة المهن الموسيقية مختلفة عن باقي النقابات الفنية الأخرى".

كشف الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، موقفه من الترشح على مقعد نقيب الموسيقيين لفترة جديدة، معقبا: "والله مش عارف هترشح في الانتخابات المقبلة ولا لاء، والفنان محمد الحلو كان بيحاول معي".

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