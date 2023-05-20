كاتب صحفي : انعدام الوعي يقود الخلاف بين أسرة سمير صبري على مقتنياته

أكد الكاتب الصحفي وائل السمري، أن طبيعة الخلاف بين أسرة الفنان الراحل سمير صبري على مقتنياته خلاف يقوده انعدام الوعي، موضحا أن المشكلة تكمن في أن سمير صبري له ورثة شرعيون من أبناء عمومته لأنه لم ينجب.

وأضاف وائل السمري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن سمير صبري لم ينجب أبناء وبالتالي الورثة ليسوا اقرباء منه باستثناء ابنة خالته كانت قريبة منه، مؤكدا أن هؤلاء الورثة لم يعرفوا قيمة المقتنيات للراحل ولكن المحكمة حكمت لهم وضيعوا كل قيمة من أوراق ومقتنيات سمير صبري التاريخية.

وتابع: "أقارب سمير صبري للأسف ضيعوا كل مقتنيات سمير صبري التاريخية والأدبية وبيتخانقوا حاليا على الأشياء التي تباع وتشترى وقلة الوعى هنا تتجلى بشكل كبير"، لافتا إلى أن لديه أوراق شيكات ممضية باسم سمير صبري بفلوس وهما رموا كل الأوراق ولم يفرقوا بين أوراق شخصية وحاجات مهمة، مؤكدا أنه وجد شيكات بتوقيع سمير صبري ضمن الأوراق التي عثر عليها.

وكشف وائل السمري، مفاجأة عن نموذج من احدى الأوراق التاريخية المتعلقة بسمير صبري قائلا: "أغنية يا حبيبي يا مصر للنجمة الكبيرة شادية حقوقها مملوكة لسمير صبري رسميا وهذا الجيل كان ينتج فن عظيم عشان كان في روح عظيمة".

وشدد وائل السمري، على أهمية وجود متحف ليضم مقتنيات سمير صبري وغيره من النجوم الكبار، قائلا: "لازم يكون في متحف كبير محترم يليق بتاريخ ورموز مصر وسبق وتقدمت أول لما أطلقنا حملة لن يضيع، وتقدمت بمشروع لوزيرة الثقافة بمشروع متكامل بعمل ما يسمى متحف الخالدين يكون مركز لتوثيق وحفظ التاريخ الفني والسياسي وكل ما ينتمون لتاريخ مصر، والمشكلة ليست في الفنانين ولكن المشكلة أننا مفكرناش قبل كده نجمع الحاجات دي وأنا على يقين انه هيتعمل متحف ويعرض فيه هذه المقتنيات".