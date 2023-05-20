عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي : انعدام الوعي يقود الخلاف بين أسرة سمير صبري على مقتنياته

صدى البلد

أكد الكاتب الصحفي وائل السمري، أن طبيعة الخلاف بين أسرة الفنان الراحل سمير صبري على مقتنياته خلاف يقوده انعدام الوعي، موضحا أن المشكلة تكمن في أن سمير صبري له ورثة شرعيون من أبناء عمومته لأنه لم ينجب.

وأضاف وائل السمري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن سمير صبري لم ينجب أبناء وبالتالي الورثة ليسوا اقرباء منه باستثناء ابنة خالته كانت قريبة منه، مؤكدا أن هؤلاء الورثة لم يعرفوا قيمة المقتنيات للراحل ولكن المحكمة حكمت لهم وضيعوا كل قيمة من أوراق ومقتنيات سمير صبري التاريخية.

وتابع: "أقارب سمير صبري للأسف ضيعوا كل مقتنيات سمير صبري التاريخية والأدبية وبيتخانقوا حاليا على الأشياء التي تباع وتشترى وقلة الوعى هنا تتجلى بشكل كبير"، لافتا إلى أن لديه أوراق شيكات ممضية باسم سمير صبري بفلوس وهما رموا كل الأوراق ولم يفرقوا بين أوراق شخصية وحاجات مهمة، مؤكدا أنه وجد شيكات بتوقيع سمير صبري ضمن الأوراق التي عثر عليها.

وكشف وائل السمري، مفاجأة عن نموذج من احدى الأوراق التاريخية المتعلقة بسمير صبري قائلا: "أغنية يا حبيبي يا مصر للنجمة الكبيرة شادية حقوقها مملوكة لسمير صبري رسميا وهذا الجيل كان ينتج فن عظيم عشان كان في روح عظيمة".

وشدد وائل السمري، على أهمية وجود متحف ليضم مقتنيات سمير صبري وغيره من النجوم الكبار، قائلا: "لازم يكون في متحف كبير محترم يليق بتاريخ ورموز مصر وسبق وتقدمت أول لما أطلقنا حملة لن يضيع، وتقدمت بمشروع لوزيرة الثقافة بمشروع متكامل بعمل ما يسمى متحف الخالدين يكون مركز لتوثيق وحفظ التاريخ الفني والسياسي وكل ما ينتمون لتاريخ مصر، والمشكلة ليست في الفنانين ولكن المشكلة أننا مفكرناش قبل كده نجمع الحاجات دي وأنا على يقين انه هيتعمل متحف ويعرض فيه هذه المقتنيات".

الإعلامي خيرى رمضان أقارب سمير صبري التاريخية والأدبية الراحل سمير صبري القاهرة والناس برنامج حديث القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الأحد

ترشيحاتنا

ترقبوا الأعنف.. عالم الزلازل الهولندي يثير مخاوف العالم من جديد

معرض ملابس لطلاب وموظفين كلية التكنولوجيا والتعليم اليوم

صلاح هاشم يوضح لـ صدى البلد دور "التضامن" في دعم الفقراء.. فيديو

اليوم.. طلاب الشهادات الأزهرية يواصلون امتحانات نهاية العام

بيان عاجل من السعودية بعد توقيع اتفاق الهدنة في السودان

روسيا عن اجتماع مجموعة السبع في اليابان: هيروشيما أفضل تذكير بجرائم الغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ