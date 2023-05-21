مقرر المحور الاقتصادي: جلسات الحوار الوطني تتميز بالتنوع

قال أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن التنوع في الحوار الوطني له فائدة كبيرة وأن مستوى المناقشات في جلسات الحوار الوطني أوسع وبه تنوع مقارنة بالمؤتمر الاقتصادي السابق رغم أهميته.



وتابع خلال لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "في التنوع فائدة والفارق في المؤتمر الاقتصادي وهو مبادرة جيدة لكن أعتقد أن التنوع في الحوار أوسع بكثير في مناقشة الأوضاع الاقتصادية ولكن الحوار الوطني لا يتحدث فقط عن الازمة الاقتصادية الراهنة بل المستقبل أيضاً فيما يخص الإنفاق والتوازنات الكلية وعجز الموازنة وفكرة الإنتاجية وعدالة التوزيع وليس فقط الحماية الاجتماعية ومن ثم تغطية الحوار الوطني أوسع بكثير من المؤتمر الاقتصادي .



