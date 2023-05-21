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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مقرر المحور الاقتصادي: الفجوة التمويلية من أبرز التحديات حالياً

الدكتور أحمد جلال
الدكتور أحمد جلال

حدد الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الاسبق أهم الاولويات الراهنة للتعاطي مع تداعيات الازمة الاقتصادية قائلاً : "  أهم مشكلة الان هي  مواجهة الفجوة التمويلية وأرى أن هناك ضرورة لاعادة النظر في أولويات  الانفاق مثل القطار السريع  مثلاً ".

وتابع خلال " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  : قعدنا فترة نقول إننا بنستهدف التضخم، ولكن كنا بنستهدف سعر الصرف. و سعر الصرف الحالي مدار.. وإذا استهدفنا التضخم لازم نسيب الحاجات التانية تتحرك.  لازم نحل المشاكل  من جذورها ".


ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي  هل صلت الديون  لمستويات خطيرة ؟   قال جلال : بعض الناس بتربط بين  الديون  ومعدل الناتج القومي كنسبة وهذا ليس المقياس القدرة على سداد الديون أهم من النسبة. النسبة ممكن تقلق لكن الاهم منها    القدرة على السداد ودول كبرى تقترض  لكن لديها عوائد متنوعة  من الصادرات وغيرها وبعملات مختلفة".


وأشار إلى ضرورة التفرقة   بين التنافسية والحياد التنافسي قائلاً : " لازم يبقى فيه تنافسية وليست حياد تنافسي أنا أرى أن الدولة لايجب أن تتدخل  كثيراص في الانتاج في كثير من السلع  لان هذا إختصاص القطاع الخاص وأن كل العاملين في حلبة الانتاج يكون على نفس السمتوى وهذا ليس حياداً ولكنها التنافسية المطلوبة ". 

وأتم قائلاً : “ أنا متفائل بشكل حذر  وفقا لما رصدته من  مشاكل أنية يجب التعاطي معها”.

احمد جلال المحور الاقتصادي الحوار الوطني الأزمة الاقتصادية

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